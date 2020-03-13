В Украине вводят усиленный режим дезинфекции заведений общественного питания
Об этом заявил на брифинге и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает Еспресо.TV.
"Для всех мест потенциального скопления людей, в том числе для предприятий общественного питания, введен усиленный режим дезинфекции, и такие аннотации направлены к руководителям этих заведений", - сказал Кузин.
По словам чиновника, на уровне каждого такого заведения должна быть введена система по безопасности пищевых продуктов.
"Непосредственно вопрос безопасности нахождения человека в таких заведениях будет контролироваться работникамиГоспотребслужбы. Также должна быть введена специализированная система по безопасности пищевых продуктов", - добавил Кузин.
И.о. гендиректора Центра общественного здоровья также отметил, что работники общепита не должны быть в масках, а усиленный режим дезинфекции предполаг аетдополнительные средства для обработки поверхностей.
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