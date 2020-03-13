Из-за коронавируса ЧАЭС закрыли для посетителей до 3 апреля

13 марта, 2020, 18:56

Чернобыльская АЭС ограничила экскурсии на территорию станции минимум до 3 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС.

"Чернобыльская АЭС ограничивает ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции минимум до 3 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Тем, кто забронировал визит через сервис, предложат другие даты или вернут деньги.

"Для тех, кто уже забронировал визит через сервис visit.chnpp.gov.ua, будет предложено перенести даты на другой период, или же, если перенос невозможен, визит будет отменен, а деньги возвращены", - говорится в сообщении.

Решение принято в связи с постановление Кабмина "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".