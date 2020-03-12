Коронавирус: США останавливают транспортное сообщение с Европой
Об этом Трамп сказал в видеообращении к гражданам.
"Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на ближайшие 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах", - сказал Трамп.
Некоторые граждане США таки смогут вернуться в страну, если они пройдут медицинскую проверку. А также зазначается, что ограничения не коснется сообщение с Великобританией.
Трамп заявил, что США реагируют на вспышку коронавируса в стране "достаточно оперативно и профессионально", в результате чего удалось предотвратить широкому распространению SARS-CoV-2. По его словам, Европейский Союз не смог принять подобные меры и поэтому так пострадал от вируса.
- Напомним, по состоянию на 12 марта количество зарегистрированных случаев заражения коронавируса на всех континентах 126258 .
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