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Espreso.tvОбществоКоронавирус: США останавливают транспортное сообщение с Европой

Коронавирус: США останавливают транспортное сообщение с Европой


фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в США сроком на 30 дней

Об этом Трамп сказал в видеообращении к гражданам.

"Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на ближайшие 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах", - сказал Трамп.

Некоторые граждане США таки смогут вернуться в страну, если они пройдут медицинскую проверку. А также зазначается, что ограничения не коснется сообщение с Великобританией.

Трамп заявил, что США реагируют на вспышку коронавируса в стране "достаточно оперативно и профессионально", в результате чего удалось предотвратить широкому распространению SARS-CoV-2. По его словам, Европейский Союз не смог принять подобные меры и поэтому так пострадал от вируса.

  • Напомним, по состоянию на 12 марта количество зарегистрированных случаев заражения коронавируса на всех континентах 126258 .
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