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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Чехия объявила чрезвычайную ситуацию и ввела пограничный контроль

Коронавирус: Чехия объявила чрезвычайную ситуацию и ввела пограничный контроль


фото: reuters
Правительство Чехии объявило чрезвычайное положение в стране сроком на 30 дней

Об этом сообщает Радио Прага.

"Мы приняли очень важное решение. Решение о признании ситуации чрезвычайной правильно, мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса", - заявил премьер-министр Андрей Бабиш на пресс-конференции.

Правительство запрещает театральные, музыкальные, кино и другие художественные представления, спортивные, культурные, религиозные, танцевальные и другие подобные мероприятия, выставки, фестивали, паломничества, дегустации с 12 марта с 18:00. Будут закрыты рынки и ярмарки, образовательные мероприятия, как государственные, так и частные, с участием одновременно более 10 человек.

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Запрет не распространяется на собрания конституционных органов, органов государственной власти, судов и других публичных лиц, проводимых в соответствии с законом.

Правительство также запрещает работу заведений общественного питания с 20:00 до 6:00.

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Также запрещается посещение спортивных сооружений, тренажерных залов, природных и искусственных бассейнов, соляриев, саун, оздоровительных комплексов, музыкальных и социальных клубов, развлекательных заведений, публичных библиотек и галерей.

Чехия также вводит пограничный контроль с Германией и Австрией. Границы будут пересекаться только в определенных пунктах пропуска.

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С 14 марта правительство распорядилось запретить въезд для всех иностранцев, которые приезжают из районов риска. Иностранцы не смогут пересечь чешско-австрийскую и чешско-немецкую границы.

Это не касается чешских граждан или иностранцев, имеющих постоянное или временное жительство в Чехии.

С 14 марта правительство запретило гражданам Чехии ездить в 13 стран с высоким риском заболевания, в том числе в ряд стран ЕС, таких как Италия, Испания, Австрия, Норвегия, Швеция и Франция.

На сегодня в Чехии подтверждено 96 случаев заболевания коронавирусом.

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