"Время оставаться дома": Польша объявляет состояние эпидемической угрозы
Об этом заявил глава ведомства Лукаш Шумовский на пресс-конференции в четверг, сообщает Onet.pl .
"ВОЗ вчера объявила пандемию. Сегодня будет издано распоряжение министра здравоохранения о введении в Польше состояния эпидемиологической угрозы", - сказал Шумовский.
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По его словам, это означает возможность ограничения конкретных способов передвижения или использования определенных продуктов. Также могут быть запрещены массовые шоу и собрания.
"Я обращаюсь к молодежи. Это не свободное время, не время для вечеринок или для развлечений в клубах. Вирус может забрать более слабых людей, поэтому не стоит его недооценивать, надо оставаться изолированными. Это единственная форма, которая может защитить общество", - подчеркнул министр .
"Обращаюсь ко всем: время оставаться дома, чтобы не выходить без надобности даже в магазины. В очереди мы можем заразиться или заразить кого-то в толпе", - добавил он.
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Польские власти ожидают увеличения наплыва больных в ближайшее время и подготовила 19 больниц для приема больных с коронавируса.
"Все указывает на то, что на следующей неделе у нас будет 100 пациентов, а затем 1000. Все зависит от того, насколько ответственно мы ведем себя", - сказал Шумовский.
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Министр также заверил, что "никто не собирается закрывать места в Польше и запрещать движение".
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