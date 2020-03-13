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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Эстония объявила самое длинное в Европе чрезвычайное положение

Коронавирус: Эстония объявила самое длинное в Европе чрезвычайное положение

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса решило объявить чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая - более 1,5 месяца

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

"Понимаю неудобства, которые приносит всем нам чрезвычайное положение, но на весах не только здоровье людей, но и защита их жизней", - заявил премьер-министр Юри Ратас.

Чрезвычайное положение касается в числе прочего школьной и культурной жизни, а также судоходных поездок. Запрещено проведение общественных мероприятий.

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Сегодня состоится пресс-конференция с участием премьер-министра Юри Ратас, министра внутренних дел Мартаи Хельме, министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу и министра социальных дел Танела Кийка, на которой члены правительства дадут дополнительные объяснения.

Как сообщалось, вспышка нового коронавируса (2019 nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном городе Ухань.

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За пределами КНР случаи заражения были обнаружены в 119 странах, в том числе в Украине: два - в Черновицкой области и один в Житомирской.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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  • По данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 13 марта в мире коронавирусом заразились 128 343 человека, погибли 4720, выздоровели 68 324 человека.
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