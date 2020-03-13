Глава Минздрава Емец представил законопроект по противодействию коронавирусу
13 марта, 2020, 18:29
Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект, который повысит эффективность борьбы с коронавирусом
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
Законопроект подготовлен в Минздраве предусматривает:
- Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем.
- Возможность работникам выполнять работу из дому.
- Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек.
- Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий. связанных с предотвращением и борьбой с коронавируса.
- Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины.
- Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.
- Напомним, с 12 марта по всей Украине действует карантин.
- 13 марта зафиксирована первая смерть в Украине от коронавируса.
- В Офисе президента сообщили о возможности введения чрезвычайного состояние в в Украине.
- В Кременчуге Полтавской области в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения "Кременчугская" госпитализировали уже второго за сутки пациента с подозрением на коронавирус.
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