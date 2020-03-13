 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлава Минздрава Емец представил законопроект по противодействию коронавирусу

Глава Минздрава Емец представил законопроект по противодействию коронавирусу

Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект, который повысит эффективность борьбы с коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Законопроект подготовлен в Минздраве предусматривает:

  • Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем.
  • Возможность работникам выполнять работу из дому.
  • Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек.
  • Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий. связанных с предотвращением и борьбой с коронавируса.
  • Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины.
  • Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.
  • Напомним, с 12 марта по всей Украине действует карантин.
  • 13 марта зафиксирована первая смерть в Украине от коронавируса.
  • В Офисе президента сообщили о возможности введения чрезвычайного состояние в в Украине.
  • В Кременчуге Полтавской области в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения "Кременчугская" госпитализировали уже второго за сутки пациента с подозрением на коронавирус.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать