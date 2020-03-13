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Espreso.tvОбществоВ Кременчуге госпитализировали еще одного пациента с подозрением на коронавирус

В Кременчуге госпитализировали еще одного пациента с подозрением на коронавирус


фото: reuters
В Кременчуге Полтавской области в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения "Кременчугская" госпитализировали уже второго за сутки пациента с подозрением на коронавирус

Об этом сообщили медики больницы интенсивного лечения "Кременчугская", передает УНИАН.

У госпитализированного 40-летнего мужчины наблюдается высокая температура и кашель с кровью. У него уже отобрали соответствующие анализы и отправили их на исследование в Полтаву.

Пока неизвестно, находился ли в последнее время пациент за рубежом.

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