В Кременчуге госпитализировали еще одного пациента с подозрением на коронавирус

13 марта, 2020, 18:13

В Кременчуге Полтавской области в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения "Кременчугская" госпитализировали уже второго за сутки пациента с подозрением на коронавирус

Об этом сообщили медики больницы интенсивного лечения "Кременчугская", передает УНИАН.

У госпитализированного 40-летнего мужчины наблюдается высокая температура и кашель с кровью. У него уже отобрали соответствующие анализы и отправили их на исследование в Полтаву.

Пока неизвестно, находился ли в последнее время пациент за рубежом.