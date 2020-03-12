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Espreso.tvСпортЗаключительный этап Кубка мира по биатлону отменили из-за пандемии

Заключительный этап Кубка мира по биатлону отменили из-за пандемии


фото: Getty Images
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене отменен из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт этапа Кубка мира.

Власти Осло приняли решение отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону из-за угрозы распространения коронавируса.

Гонки должны были состояться в пригороде Осло с 20 по 22 марта. Оргкомитет соревнований сообщил, что гонки не переносятся и не откладываются.

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"Прежде всего, нам невероятно грустно, что пришлось отменить гонки. Но одновременно мы на 100% поддерживаем данное решение и рекомендации власти. Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами охраны здоровья  Норвегии", - сказала генеральный менеджер этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сетерой.

 

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