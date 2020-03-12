Заключительный этап Кубка мира по биатлону отменили из-за пандемии
Об этом сообщает официальный сайт этапа Кубка мира.
Власти Осло приняли решение отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону из-за угрозы распространения коронавируса.
Гонки должны были состояться в пригороде Осло с 20 по 22 марта. Оргкомитет соревнований сообщил, что гонки не переносятся и не откладываются.
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"Прежде всего, нам невероятно грустно, что пришлось отменить гонки. Но одновременно мы на 100% поддерживаем данное решение и рекомендации власти. Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами охраны здоровья Норвегии", - сказала генеральный менеджер этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сетерой.
- Ожидается, что УЕФА 12 марта объявит о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса.
- 12 марта руководители ведущих европейских футбольных лиг обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
- Кроме этого, 12 марта испанский Ла Лига приняла решение приостановить на две недели чемпионат страны по футболу из-за коронавируса.
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