Сивохо на полу: появилось видео, как ветераны "Азова" толкнули советника секретаря СНБО

12 марта, 2020, 12:27

В столице произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо не смог завершить презентацию "Национальной платформы примирения" из-за сопротивления ветеранов полка "Азов", пишет Еспресо.TV .

Представители "Азова" обвинили Сивохо в том, что тот говорит о внутреннем конфликте, а не о войне с Россией.

Началась толкотня и Сивохо оказался на полу.