Сивохо на полу: появилось видео, как ветераны "Азова" толкнули советника секретаря СНБО
12 марта, 2020, 12:27
В столице произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо не смог завершить презентацию "Национальной платформы примирения" из-за сопротивления ветеранов полка "Азов", пишет Еспресо.TV .
Представители "Азова" обвинили Сивохо в том, что тот говорит о внутреннем конфликте, а не о войне с Россией.
Началась толкотня и Сивохо оказался на полу.
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