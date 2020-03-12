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Espreso.tvОбществоСивохо на полу: появилось видео, как ветераны "Азова" толкнули советника секретаря СНБО

Сивохо на полу: появилось видео, как ветераны "Азова" толкнули советника секретаря СНБО

Сергею Сивохо помогают встать
фото: Скріншот з відео
В столице произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо не смог завершить презентацию "Национальной платформы примирения" из-за сопротивления ветеранов полка "Азов", пишет Еспресо.TV .

Представители "Азова" обвинили Сивохо в том, что тот говорит о внутреннем конфликте, а не о войне с Россией.

Началась толкотня и Сивохо оказался на полу.

 

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