В Болгарии и Албании подтвердили первые смерти от коронавируса
11 марта, 2020, 21:21
Болгария и Албания сообщили о первых зарегистрированных случаях смерти пациентов от коронавируса Covid-19
Об этом сообщает болгарское издание BalkanInsight .
"В больнице Софии в результате заражения коронавирусом умерла 66-летняя женщина. Она также имела проблемы с сердцем", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в целом в Болгарии подтвердили 7 случаев заражения коронавирусом.
Также издание сообщает, что в Албании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 73-летняя женщина, которая проживала в городе Дуррес на побережье Адриатического моря.
Всего в Албании подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом.
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