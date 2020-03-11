В Болгарии и Албании подтвердили первые смерти от коронавируса

11 марта, 2020, 21:21

Болгария и Албания сообщили о первых зарегистрированных случаях смерти пациентов от коронавируса Covid-19

Об этом сообщает болгарское издание BalkanInsight .

"В больнице Софии в результате заражения коронавирусом умерла 66-летняя женщина. Она также имела проблемы с сердцем", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в целом в Болгарии подтвердили 7 случаев заражения коронавирусом.

Также издание сообщает, что в Албании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 73-летняя женщина, которая проживала в городе Дуррес на побережье Адриатического моря.

Всего в Албании подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом.