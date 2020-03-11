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Espreso.tvОбществоВ Болгарии и Албании подтвердили первые смерти от коронавируса

В Болгарии и Албании подтвердили первые смерти от коронавируса

Болгария и Албания сообщили о первых зарегистрированных случаях смерти пациентов от коронавируса Covid-19

Об этом сообщает болгарское издание BalkanInsight .

"В больнице Софии в результате заражения коронавирусом умерла 66-летняя женщина. Она также имела проблемы с сердцем", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в целом в Болгарии подтвердили 7 случаев заражения коронавирусом.

Также издание сообщает, что в Албании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 73-летняя женщина, которая проживала в городе Дуррес на побережье Адриатического моря.

Всего в Албании подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом.

  • Напомним, в мире зарегистрировано более 111,6 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, из которых более 4 тыс. - летальные. В Европе эпицентром распространения заболевания является Италия.
  • В Польше закрывают все школы и высшие учебные заведения на две недели из коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
  • Кабмин Украины предложил введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек из-за коронавируса.
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