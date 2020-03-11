ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в Twitter.
Как отметил Гебреисус, ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в мире.
"ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и уровнем бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что COVID19 можно охарактеризовать как пандемию", - заявил глава ВОЗ.
Отметим, пандемия - сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территории сопредельных государств, а иногда и многих странах мира.
BREAKING- World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020
"We have therefore made the assessment that # COVID19 can be characterized as a pandemic" - @DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A
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