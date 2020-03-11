ВОЗ объявила пандемию коронавируса

11 марта, 2020, 18:35

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в Twitter.

Как отметил Гебреисус, ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в мире.

"ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и уровнем бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что COVID19 можно охарактеризовать как пандемию", - заявил глава ВОЗ.

Отметим, пандемия - сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территории сопредельных государств, а иногда и многих странах мира.