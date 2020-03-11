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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Польша закрывает на карантин все школы и вузы

Коронавирус: Польша закрывает на карантин все школы и вузы


фото: reuters
В Польше закрывают все школы и высшие учебные заведения на две недели из коронавируса

Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после заседания польского правительства, пишет RMF24.

Карантин будет действовать с 12 по 25 марта.

В четверг и пятницу школы будут открыты, чтобы родители могли подготовиться к новой ситуации.

В эти дни не будут проводиться образовательные мероприятия. Учителя смогут присмотреть за детьми в классах.

Напомним, Польша для предотвращения распространения коронавируса уже ввела обязательный медицинский контроль при пересечении границы в четырех пунктах пропуска на границе с Германией и в одном КПП на границе с Чехией.

Позже такое решение было принято в отношении Украины.

Власти Польши также отменили все массовые мероприятия. На данный момент в стране зафиксировано 25 случаев заражения коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 132 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавируса COVID - 19.

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