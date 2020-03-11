Коронавирус: Польша закрывает на карантин все школы и вузы
Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после заседания польского правительства, пишет RMF24.
Карантин будет действовать с 12 по 25 марта.
В четверг и пятницу школы будут открыты, чтобы родители могли подготовиться к новой ситуации.
В эти дни не будут проводиться образовательные мероприятия. Учителя смогут присмотреть за детьми в классах.
Напомним, Польша для предотвращения распространения коронавируса уже ввела обязательный медицинский контроль при пересечении границы в четырех пунктах пропуска на границе с Германией и в одном КПП на границе с Чехией.
Позже такое решение было принято в отношении Украины.
Власти Польши также отменили все массовые мероприятия. На данный момент в стране зафиксировано 25 случаев заражения коронавируса.
Напомним, по состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 132 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавируса COVID - 19.
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