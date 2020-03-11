Коронавирус: в Италии умерло почти 700 человек
11 марта, 2020, 07:55
По состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 132 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID - 19
Об этом говорят данные университета Джона Хопкинса.
Зафиксировано 4284 летальных случаев, выздоровели 65765 человек.
Среди стран Европейского Союза больше всего случаев заражения коронавируса COVID - 19 подтверждено в Италии - 10 149 (умерла 691 человек), во Франции - 1784 (умерли 33 человека), Испании - 1695 (умерших 35), Германии - 1565 (умерли двое).
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