Нацгвардия пойдет разгонять толпу в 5 тыс. человек с криками "Вы можете заболеть"? - Трегубов о запрете массовых собраний

11 марта, 2020, 14:59

Журналист, блогер и основатель политической партии "Демократична Сокира" Виктор Трегубов считает, что власть не способна из-за коронавируса запретить проведение массовых акций протеста в стране

Об этом политический лидер партии "Демократична Сокира" Виктор Трегубов рассказал в Facebook-трансляции программы "Досье" с Сергеем Руденко, передает Еспресо.TV.

По просьбе ведущего прокомментировать введение в Украине карантина, Трегубов отметил, что по его мнению, никто не знает настоящее количество людей, больных коронавирусом в стране.

"Я к этому отношусь немного фаталистически, но вся Европа через это пройдет", - ответил политик.

"Я не столько боюсь этой болезни, как корявых действий, которые с ней связаны, как некоторых паник, включая ситуацию и в Тернопольской области, и в Новых Санжарах", - добавил он.

По мнению Трегубова, властям нужно не говорить "Не паникуйте", а рассказывать, как работает COVID-19 и что надо делать, и что делает власть, чтобы сдержать распространение коронавируса.

"Просто говорить: "Люди-люди, не паникуйте!" нельзя. Все начинают паниковать", - подчеркнул Виктор Трегубов.

На вопрос Руденко, возможно, что власти установили карантин для того, чтобы протянуть в Раде законы, против которых есть общественный протест, ведь карантином запрещаются собрания в 200 и более человек, Виктор Трегубов ответил:

"Это теоретически возможно, потому что дело не только в рынке земли. Именно моя партия, например, рынок земли поддерживает. Но дело еще и в Марше ветеранов. Дело в ряде акций, которые должны происходить. Поэтому так. Я так считаю, что тот, кто внедрил карантин, держал в голове идею, что он сможет сдержать определенные политические акции, но я не считаю, что это сработает. Как это будет выглядеть? Нацгвардия пойдет разгонять толпу в 5 тыс. человек с криками "Вы можете заболеть"? Ну тогда кто-то выйдет на Нацгвардию и скажет: "А я уже больной, давайте обнимемся"