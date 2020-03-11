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Espreso.tvОбщество"Правительство признает, что на самом деле инфицированных не один, а сотни или даже тысячи", - реакция соцсетей на карантин

"Правительство признает, что на самом деле инфицированных не один, а сотни или даже тысячи", - реакция соцсетей на карантин


фото: reuters
Внедрение в Киеве карантина возмутило соцсети: одни подозревают Виталия Кличко в подыгрывании правительству, чтобы легально запретить митинги, другие считают, что правительство скрывает правду о коронавирусе. Кто-то паникует, кто-то шутит, но большинство спрашивают: закроют ли на карантин Раду?

Редакция Еспресо.TV сделала подборку реакций пользователей на введение карантина в Киеве.

Сотрудница Национального антарктического научного центра Елена считает карантин вершиной абсурда:

"Объявив карантин, правительство признает, что на самом деле инфицированных не один, а сотни или даже тысячи, просто они не обнаружены. Но если неизвестные масштаб и регионализация короновируса, то как можно подобрать меры борьбы?"

Политобозреватель Евгений Магда шутит:

Активист и ветеран Мирослав Гай считает, что коронавирус вводят, чтобы принять противоречивые законопроекты без протестов под Радой:

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий называет законопроекты, которые якобы примет Рада во время карантина: закон о земле, об особом статусе ОРДЛО и отмена закона о языке.

 

  • Напомним, с 12 марта в городе Киеве вводят карантин из-за коронавируса. Отметим, что в столице не зафиксировано ни одного случая заболевания.

 

 

 

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