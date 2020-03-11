"Правительство признает, что на самом деле инфицированных не один, а сотни или даже тысячи", - реакция соцсетей на карантин

Редакция Еспресо.TV сделала подборку реакций пользователей на введение карантина в Киеве.

Сотрудница Национального антарктического научного центра Елена считает карантин вершиной абсурда:

"Объявив карантин, правительство признает, что на самом деле инфицированных не один, а сотни или даже тысячи, просто они не обнаружены. Но если неизвестные масштаб и регионализация короновируса, то как можно подобрать меры борьбы?"

Политобозреватель Евгений Магда шутит:

Активист и ветеран Мирослав Гай считает, что коронавирус вводят, чтобы принять противоречивые законопроекты без протестов под Радой: