"Правительство признает, что на самом деле инфицированных не один, а сотни или даже тысячи", - реакция соцсетей на карантин
Редакция Еспресо.TV сделала подборку реакций пользователей на введение карантина в Киеве.
Сотрудница Национального антарктического научного центра Елена считает карантин вершиной абсурда:
"Объявив карантин, правительство признает, что на самом деле инфицированных не один, а сотни или даже тысячи, просто они не обнаружены. Но если неизвестные масштаб и регионализация короновируса, то как можно подобрать меры борьбы?"
Политобозреватель Евгений Магда шутит:
Активист и ветеран Мирослав Гай считает, что коронавирус вводят, чтобы принять противоречивые законопроекты без протестов под Радой:
Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий называет законопроекты, которые якобы примет Рада во время карантина: закон о земле, об особом статусе ОРДЛО и отмена закона о языке.
- Напомним, с 12 марта в городе Киеве вводят карантин из-за коронавируса. Отметим, что в столице не зафиксировано ни одного случая заболевания.
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