Коронавирус: Кличко ввел карантин в Киеве
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своих страницах в социальных сетях.
"Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца марта ", - написал Кличко.
По словам Кличко, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования и в детских садах. Также будет карантин в художественных, спортивных школах и других.
"Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах ", - добавил Кличко.
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