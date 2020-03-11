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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Кличко ввел карантин в Киеве

Коронавирус: Кличко ввел карантин в Киеве

Превентивные меры по коронавирусу в Киеве введены с 12 марта

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своих страницах в социальных сетях.

"Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца марта ", - написал Кличко.

По словам Кличко, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования и в детских садах. Также будет карантин в художественных, спортивных школах и других.

"Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах ", - добавил Кличко.

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