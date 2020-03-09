Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной

9 марта, 2020, 21:19

Польша с 10 марта введет санитарный контроль на границе не только с Германией и Чехией, но и со всеми другими соседними государствами, в частности с Украиной

Об этом заяивилы министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский и председатель Пограничной службы Польши Томаш Прага на пресс конференции в понедельник, сообщает Укринформ .

"С завтрашнего всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией", - отметил Каминский.

Он отметил, что сейчас санитарный контроль введен в четырех пунктах пропуска на границе с Германией и в одном - на границе с Чехией. Эти пункты выбраны потому, что именно из-за них рейсовые автобусы пересекают польскую границу.

По словам министра, санитарно-эпидемиологический контроль будет осуществляться круглосуточно в "всех автобусах, миниавтобусов, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей".

В то же время, председатель Пограничной службы Польши Томаш Прага уточнил, что с понедельника санитарный контроль вводится в пунктах: "Колбасково", "Свецко", "Ольшина", "Ендриховице" и "Гожички".

Он пояснил, что в рамках контроля всем пассажирам и водителю будет измеряться температура, потом проверяться карта путешественника, которую каждый должен заполнить на польском или английском языках. В случае подозрения на заражение коронавируса транспортное средство, в котором путешествовала лицо, будет отделено от других автомобилей.

Прага отметил, что внешняя граница ЕС с Украиной, Беларусью и Россией ежедневно пересекает около 140 000 человек.

В настоящее время в Польше подтверждено 16 случаев заражения коронавируса, один человек находится в тяжелом состоянии. Во вторник президент Польши созывает заседание Совета национальной безопасности для рассмотрения вопроса борьбы с коронавируса.