Коронавирус: Польша объявила санитарный контроль на границах с Германией и Чехией

9 марта, 2020, 17:12

Польша ввела обязательный медицинский осмотр граждан при пересечении границы в попытке сдержать распространение коронавируса COVID-19

В первую очередь дополнительный медицинский контроль введен в четырех пунктах пропуска на границе с Германией и в одном КПП на границе с Чехией, пишет Reuters .

"Я хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы также собираемся усилить контроль на других границах", - сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

За последние 24 часа в Польше зарегистрировали пять новых случаев заражения COVID-19. Общее количество инфицированных пациентов достигло 16.

В мире зарегистрировано более 110 000 случаев заражения, из которых 3800 - летальные.

В Украине подтвержден один случай COVID-19.