Коронавирус: Польша объявила санитарный контроль на границах с Германией и Чехией
9 марта, 2020, 17:12
Польша ввела обязательный медицинский осмотр граждан при пересечении границы в попытке сдержать распространение коронавируса COVID-19
В первую очередь дополнительный медицинский контроль введен в четырех пунктах пропуска на границе с Германией и в одном КПП на границе с Чехией, пишет Reuters .
"Я хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы также собираемся усилить контроль на других границах", - сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий.
За последние 24 часа в Польше зарегистрировали пять новых случаев заражения COVID-19. Общее количество инфицированных пациентов достигло 16.
В мире зарегистрировано более 110 000 случаев заражения, из которых 3800 - летальные.
В Украине подтвержден один случай COVID-19.
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