Нидерландский прокурор: информационная кампания РФ по делу MH17 - "пример учебника по дезинформации"

10 марта, 2020, 17:59

Прокурор в судебном процессе по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе Дейд Вуи а Цой заявила, что информационная кампания РФ, которой сопровождается трагедия - "пример учебника по дезинформации"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Судьба рейса MH17 стала известна как пример учебника по дезинформации, проводимой российским правительством. Ясно, что конца этому мы еще не видели", - сказала она.

По словам Вуи а Цой, после того, как MH17 был сбит, "началась циничная кампания по дезинформации, которая продолжается и по сей день".

"Используя открытые источники и перехваченные телефонные разговоры, мы можем очень точно определить начало этой кампании", - сказала она.

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Прокурор заявила, что примером этого является 17 июля 2014 года, когда через 15 минут после аварии, в 16.34, русский LifeNews сообщил следующее: "Повстанцы сообщают нам, что им удалось сбить еще один транспортный самолет ВВС Украины".

Также, по словам прокурора, еще одним примером является тот факт, что фотограф, который находился в этом районе, описал в видеоинтервью World Press то, как ему позвонил представитель сепаратистов после крушения MH17, который сказал ему, что они сбили военный самолет, принадлежит Украине.

"Он получил этот телефонный звонок до того, как стало известно, какой тип самолета был сбит", - уточнила прокурор.

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Продолжая доказывать факт дезинформационной кампании, проводимой РФ, представитель обвинения заявила, что, "когда в последующие часы стало ясно, что целью является не военный самолет, а гражданский рейс MH17, кампания по дезинформации началась немедленно".

"Пророссийские телеканалы изменили свои репортажи. LifeNews, например, сообщила, что MH17 был сбит ракетной системой S-300, принадлежащий Украинской вооруженным силам. Чуть менее чем через полчаса эта версия была заменена сообщением о том, что Боинг был сбит украинским истребителем, который затем был сбит "народной армией", - сказала ВУИ а Цой.

По словам прокурора, несколько дней спустя Минобороны РФ утвердило эту линию на пресс-конференции 21 июля 2014. "Во время этой пресс-конференции министерство предложило два сценария, заявив, с одной стороны, что MH17, возможно, был сбит украинским истребителем, и, с другой стороны, указывая на украинском систему Бук", - сказала она.

Вуи а Цой заявила, что в сентябре 2016 года сценарий украинского истребителя отошел на второй план.

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"Это дата, когда было объявлено, что на радиолокационных изображениях не было истребителя. С тех пор украинская ракета Бук стала доминирующим сценарием. Та же линия была принята заместителем генерального прокурора России в начале 2019 года. Он также отметил доказательства того, что это украинская ракета. По сей день российские власти никогда не занимали определенную позицию относительно того, что именно по их мнению произошло 17 июля 2014 года", - сказала прокурор.

Вуи а Цой напомнила позицию Министерства юстиции и безопасности Нидерландов о том, что накануне и во время уголовного производства в отношении MH17 "мы должны быть готовы к дезинформации, направленной на неблагоприятное влияние на уголовное производство и подрыв доверия к независимой судебной системы".