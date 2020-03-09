Суд по делу MH17: из России отправили две установки "Бук", - прокуратура Нидерландов

9 марта, 2020, 20:37

В 2014 году из России на оккупированный Донбасс отправили две зенитно-ракетные установки "Бук", заявила сторона обвинения в первом судебном заседании по делу об уничтожении самолета рейса МН17

Об этом сообщает BBC.

Во время судебного заседания по делу MH17 в Нидерландах прокуроры заявили, что "Бук", транспортировки которого, по данным Bellingcat, контролировал офицер ГРУ Олег Иванников, дорогой сломался и так и не доехал на Донбасс.

А малазийский самолет сбили с другой "Бука".

9 марта состоялось первое судебное заседание по делу по обвинению четырех подозреваемых в причастности к катастрофе пассажирского лайнера в небе над Донбассом в 2014 году, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Как сообщалось, в понедельник в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнер, при этом всех подсудимых боевиков удалось сообщить об этом суд.