Суд по делу MH17: из России отправили две установки "Бук", - прокуратура Нидерландов
Об этом сообщает BBC.
Во время судебного заседания по делу MH17 в Нидерландах прокуроры заявили, что "Бук", транспортировки которого, по данным Bellingcat, контролировал офицер ГРУ Олег Иванников, дорогой сломался и так и не доехал на Донбасс.
А малазийский самолет сбили с другой "Бука".
9 марта состоялось первое судебное заседание по делу по обвинению четырех подозреваемых в причастности к катастрофе пассажирского лайнера в небе над Донбассом в 2014 году, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.
Как сообщалось, в понедельник в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнер, при этом всех подсудимых боевиков удалось сообщить об этом суд.
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