Прокуратура Нидерландов: террористам "ДНР" не удастся спрятаться за правилами ведения войны
Об этом сообщает Европейская правда.
Прокурор Вард Фердинандюсс считает, что боевикам, причастным к сбивания авиалайнера, "не удастся спрятаться за законами войны", поскольку не они не проводили законную военную операцию.
Таким образом прокуратура пыталась помешать вероятной линии защиты о том, что боевики нельзя судить по уголовному праву, а взамен их действия подпадают под так называемое международное гуманитарное право - то есть под конвенции, регулирующие правила и обычай войны.
"Наш вывод: подозреваемые не имеют иммунитета комбатантов, они подлежат преследованию как обычные граждане", - пояснил прокурор.
Как сообщалось, в понедельник в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнер, при этом всех подсудимых боевиков удалось сообщить об этом суд.
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