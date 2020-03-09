Прокуратура Нидерландов: террористам "ДНР" не удастся спрятаться за правилами ведения войны

9 марта, 2020, 19:30

То, что на территории Донбасса 2014 велись боевые действия, не мешает преследовать боевиков в суде, считает прокуратура Нидерландов

Об этом сообщает Европейская правда.

Прокурор Вард Фердинандюсс считает, что боевикам, причастным к сбивания авиалайнера, "не удастся спрятаться за законами войны", поскольку не они не проводили законную военную операцию.

Таким образом прокуратура пыталась помешать вероятной линии защиты о том, что боевики нельзя судить по уголовному праву, а взамен их действия подпадают под так называемое международное гуманитарное право - то есть под конвенции, регулирующие правила и обычай войны.

Боевики "ДНР" не соответствуют требованиям международного гуманитарного права, пояснил Вард Фердинандюсс, поскольку они не представляют армию любого суверенного государства.

"Наш вывод: подозреваемые не имеют иммунитета комбатантов, они подлежат преследованию как обычные граждане", - пояснил прокурор.

Как сообщалось, в понедельник в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнер, при этом всех подсудимых боевиков удалось сообщить об этом суд.