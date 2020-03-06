"В Украине есть президент, который имеет рейтинг, но не знает, что делать", - Сыроид

6 марта, 2020, 19:19

Об этом она заявила в эфире программы "Неделя с Марией Гурской", передает Еспресо.TV.

"Что есть сегодня в Украине? В Украине есть президент, который имеет рейтинг, но который не имеет понятия, что делать. И людей он выбирает по принципу персональной лояльности. А опять же, не тех, которые помогут ему генерировать эти идеи. Так и предыдущее правительство не имело понятной программы и не может сказать, чего оно достигало, потому что оно ничего не достигало. И нынешнее правительство поставлено с задачей: "пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что", - сказала Сыроид.

Сыроид также отметила, что власти, как таковой в Украине нет. И что нет людей, которые понимают свою работу.

"То, что происходит, что за пол года есть вынужденная необходимость менять практически всю исполнительную власть - это означает, что власти как таковой нет, то есть нет людей, которые понимают, что делать. Ведь что такое власть? Власть - это не рейтинги. Власть - это не набор красивых людей. И даже не набор умных людей. Власть - это понимание того, что мы делаем. Власть - это совокупность ценностей понимание на основе чего мы это делаем. Власть - это совокупность людей, которые разделяют идею и ценности. И двигаются в определенном направлении ", - заявила Сыроид.