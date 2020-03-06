В правительстве разрабатывают механизм подачи воды в Крым, - нардеп-"слуга" Качура

6 марта, 2020, 13:46

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Кабинет министров должен разработать концепцию, каким образом поставлять в Крым воду только для населения

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV.

По словам Качуры, украинцы в Крыму должны понимать, что о них не забыли и украинский паспорт не потерял силы.

Он считает, что Украина должна давать необходимое для украинских граждан в Крыму, и это не будет знаком признания аннексии, так как на всех международных площадках признано, что Крым оккупирован Россией.

Качура заявил, что Кабмин должен разработать стратегию, как разделить воду для промышленности и населения и как ее поставлять.

Стратегия должна быть представлена ​​всему украинскому обществу. Он подчеркнул, что все должно быть сделано так, чтобы международное сообщество восприняло это без негативных дипломатических последствий.

В ответ на вопрос, не связан ли ряд последних заявлений представителей Слуги народа о поставках воды в Крым с попытками России пролоббировать вопрос из-за угрозы засухи этим летом, Качура ответил, что в России проблем с поставками воды нет, потому что Крым - это украинская территория.

По его словам, проблема "в нашем Крыму", и нужно "сделать все, чтобы украинские граждане не умерли от недостатка воды".