В правительстве разрабатывают механизм подачи воды в Крым, - нардеп-"слуга" Качура
Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV.
По словам Качуры, украинцы в Крыму должны понимать, что о них не забыли и украинский паспорт не потерял силы.
Он считает, что Украина должна давать необходимое для украинских граждан в Крыму, и это не будет знаком признания аннексии, так как на всех международных площадках признано, что Крым оккупирован Россией.
Качура заявил, что Кабмин должен разработать стратегию, как разделить воду для промышленности и населения и как ее поставлять.
Стратегия должна быть представлена всему украинскому обществу. Он подчеркнул, что все должно быть сделано так, чтобы международное сообщество восприняло это без негативных дипломатических последствий.
В ответ на вопрос, не связан ли ряд последних заявлений представителей Слуги народа о поставках воды в Крым с попытками России пролоббировать вопрос из-за угрозы засухи этим летом, Качура ответил, что в России проблем с поставками воды нет, потому что Крым - это украинская территория.
По его словам, проблема "в нашем Крыму", и нужно "сделать все, чтобы украинские граждане не умерли от недостатка воды".
- Напомним, новоназначенный премьер-министр Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым.
- Глава МИД Кулеба назвал подачу воды в оккупированный Крым "инструментом деоккупации".
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