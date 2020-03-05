Курс валют после отставки правительства: гривна незначительно укрепилась

5 марта, 2020, 10:06

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 5 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 5 марта официальный курс установлен на уровне 24,89 гривны за доллар.

Официальный курс гривни к евро остался почти без изменений - уровне 27,70 гривны за евро. На 4 марта курс был 27,69 гривны.