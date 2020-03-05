Курс валют после отставки правительства: гривна незначительно укрепилась
5 марта, 2020, 10:06
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 5 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 5 марта официальный курс установлен на уровне 24,89 гривны за доллар.
Официальный курс гривни к евро остался почти без изменений - уровне 27,70 гривны за евро. На 4 марта курс был 27,69 гривны.
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Напомним, вчера Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с должности Премьер-министра Украины и назначил на его место Дениса Шмигаля.
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Впоследствии Верховная Рада проголосовала за назначение части министров в новое правительство Дениса Шмигаля.
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На фоне новостей о смене правительства в Украине котировки украинских евробондов упали .
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