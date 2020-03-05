На фоне новостей о смене правительства: котировки украинских евробондов упали
Информацию об этом передает НВ.Бизнес .
Отмечается, что правительство Гончарука инвесторы расценили как нацеленное на реформы и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.
По информации участников рынка, ставки бумаг с погашением 2023 составляют около 4,75%, в 2026 году - 5,7% и в 2032-м - 6,4%, а снижение цен облигаций составило соответственно от 0,5 до 1 процентного пункта.
"Инвесторы также взяли паузу в связи с внеочередным заседанием ВРУ в среду. В такие периоды неопределенности они не готовы вкладываться в рисковые активы, особенно в местной валюте ", - рассказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
Отмечается, что в результате снижение было нивелировано рост, который был зафиксирован накануне благодаря внеочередного снижения ФРС ставки сразу на 0,5 п.п. Таким образом, стоимость и доходность облигаций вернулись на уровень понедельника.
Доходность ОВГЗ на внутреннем рынке также подросла, достигая 11-12% годовых. Отмечается, что накануне Минфин, удерживающий ставки на первичном рынке на уровне до 10%, отказался от размещения среднесрочных облигаций.
"В последнее время прослеживается определенная тенденция к увеличению разницы с первичным размещением в пользу вторичного рынка, но продавцы не спешат значительно повышать доходности, и особых изменений в ближайшее время мы не ожидаем", - добавил аналитик.
Среди причин отсутствия спроса облигации Котович выделил неопределенность, связанную с распространением коронавируса и ситуацию на мировых рынках.
- Напомним, вчера Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины и назначила на его место Дениса Шмигаля.
- Впоследствии Верховная Рада проголосовала за назначение части министров в новое правительство Дениса Шмагаля.
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