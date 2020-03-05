На фоне новостей о смене правительства: котировки украинских евробондов упали

5 марта, 2020, 09:38

Доходность украинских еврооблигаций выросла в среднем на 14 базисных пунктов на фоне новости об отставке правительства

Информацию об этом передает НВ.Бизнес .

Отмечается, что правительство Гончарука инвесторы расценили как нацеленное на реформы и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

По информации участников рынка, ставки бумаг с погашением 2023 составляют около 4,75%, в 2026 году - 5,7% и в 2032-м - 6,4%, а снижение цен облигаций составило соответственно от 0,5 до 1 процентного пункта.

"Инвесторы также взяли паузу в связи с внеочередным заседанием ВРУ в среду. В такие периоды неопределенности они не готовы вкладываться в рисковые активы, особенно в местной валюте ", - рассказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Отмечается, что в результате снижение было нивелировано рост, который был зафиксирован накануне благодаря внеочередного снижения ФРС ставки сразу на 0,5 п.п. Таким образом, стоимость и доходность облигаций вернулись на уровень понедельника.

Доходность ОВГЗ на внутреннем рынке также подросла, достигая 11-12% годовых. Отмечается, что накануне Минфин, удерживающий ставки на первичном рынке на уровне до 10%, отказался от размещения среднесрочных облигаций.

"В последнее время прослеживается определенная тенденция к увеличению разницы с первичным размещением в пользу вторичного рынка, но продавцы не спешат значительно повышать доходности, и особых изменений в ближайшее время мы не ожидаем", - добавил аналитик.

Среди причин отсутствия спроса облигации Котович выделил неопределенность, связанную с распространением коронавируса и ситуацию на мировых рынках.