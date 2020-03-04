Рада назначила часть министров в новое правительство
"За" проголосовали 277 народных депутатов, сообщает Эспрессо.TV .
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины - Михаил Федоров.
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Вадим Пристайко
Министр развития общин и территорий - Алексей Чернышев
Министр внутренних дел - Арсен Аваков
Министр финансов - Игорь Уманский
Министр инфраструктуры - Владислав Криклий
Министр здравоохранения - Илья Емец
Министр молодежи и спорта - Вадим Гутцайт
Министр по делам ветеранов - Сергей Бессараб
Министр юстиции - Денис Малюська
Министр Кабинета Министров - Олег Немчинов
Министр социальной политики - Марина Лазебная
Позже Рада, по квоте президента, назначила министром обороны Андрея Тарана и министром иностранных дел Дмитрия Кулебу.
В правительстве остаются четыре вакансии: министр экономики, министр образования, министр культуры, министр энергетики. По словам нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, "в первую очередь мы ведем переговоры с женщинами".
Ранее Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины и назначила на его место Дениса Шмыгаля.
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