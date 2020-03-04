Рада назначила часть министров в новое правительство

4 марта, 2020, 19:38

Верховная Рада проголосовала за назначение части министров в новое правительство Дениса Шмыгаля

"За" проголосовали 277 народных депутатов, сообщает Эспрессо.TV .

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины - Михаил Федоров.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Вадим Пристайко

Министр развития общин и территорий - Алексей Чернышев

Министр внутренних дел - Арсен Аваков

Министр финансов - Игорь Уманский

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий

Министр здравоохранения - Илья Емец

Министр молодежи и спорта - Вадим Гутцайт

Министр по делам ветеранов - Сергей Бессараб

Министр юстиции - Денис Малюська

Министр Кабинета Министров - Олег Немчинов

Министр социальной политики - Марина Лазебная

Позже Рада, по квоте президента, назначила министром обороны Андрея Тарана и министром иностранных дел Дмитрия Кулебу.

В правительстве остаются четыре вакансии: министр экономики, министр образования, министр культуры, министр энергетики. По словам нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, "в первую очередь мы ведем переговоры с женщинами".

Ранее Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины и назначила на его место Дениса Шмыгаля.