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Espreso.tvОбщество"С нетерпением ждем встречи послов G7 с Рябошапкой", - посольство США о реформировании ОГПУ

"С нетерпением ждем встречи послов G7 с Рябошапкой", - посольство США о реформировании ОГПУ


фото: reuters
Посольство Соединенных Штатов ожидает встречу с генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой для обсуждения прогресса реформ в формате представительств "Большой семерки"

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю встречу послов стран" Большой семерки "(G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

  • Напомним, парламентская фракция "Слуга народа" планирует на заседании 3 марта обсудить возможные кадровые изменения в правоохранительных органах .
  • 3 марта на вечернее заседание фракции "Слуга народа" приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка

 

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