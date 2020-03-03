"С нетерпением ждем встречи послов G7 с Рябошапкой", - посольство США о реформировании ОГПУ
3 марта, 2020, 15:01
Посольство Соединенных Штатов ожидает встречу с генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой для обсуждения прогресса реформ в формате представительств "Большой семерки"
Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
"Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю встречу послов стран" Большой семерки "(G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.
- Напомним, парламентская фракция "Слуга народа" планирует на заседании 3 марта обсудить возможные кадровые изменения в правоохранительных органах .
- 3 марта на вечернее заседание фракции "Слуга народа" приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка
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