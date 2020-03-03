"С нетерпением ждем встречи послов G7 с Рябошапкой", - посольство США о реформировании ОГПУ

3 марта, 2020, 15:01

Посольство Соединенных Штатов ожидает встречу с генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой для обсуждения прогресса реформ в формате представительств "Большой семерки"

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю встречу послов стран" Большой семерки "(G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.