 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа заседание фракции "слуг" пригласили Сытника и Рябошапку

На заседание фракции "слуг" пригласили Сытника и Рябошапку

На вечернее заседание фракции "Слуга народа" приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина .

По его словам, также на заседании фракции ожидается президент Владимир Зеленский и представители Офиса президента.

"Я также жду сегодня директора НАБУ и генерального прокурора. На заседание фракции, потому что очень много вопросов к эффективности работы", - заявил Качура.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

3 марта, 2020 вторник

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать