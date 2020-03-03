На заседание фракции "слуг" пригласили Сытника и Рябошапку
3 марта, 2020, 11:03
На вечернее заседание фракции "Слуга народа" приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка
Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина .
По его словам, также на заседании фракции ожидается президент Владимир Зеленский и представители Офиса президента.
"Я также жду сегодня директора НАБУ и генерального прокурора. На заседание фракции, потому что очень много вопросов к эффективности работы", - заявил Качура.
- Парламентская фракция "Слуга народа" планирует на заседании 3 марта обсудить возможные кадровые изменения в правоохранительных органах .
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