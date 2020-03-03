В "Слуге народа" предположили "кадровые изменения в правоохранительных органах"

3 марта, 2020, 08:44

Парламентская фракция "Слуга народа" планирует на заседании 3 марта обсудить возможные кадровые изменения в правоохранительных органах

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает РБК-Украина .

Он предполагает, что изменения могут произойти в ближайшее время.

"Надо заслушать отчет (на внеочередном заседании Верховной Рады - ред.), надо сделать выводы. Возможно, эти изменения будут в ближайшее время. Возможно, будет возможность дать еще себя проявить руководителям правоохранительных органов", - отметил Корниенко.

По словам нардепа, по этому вопросу во фракции ведется дискуссия.

"Завтра будет заседание фракции. Думаю, что мы окончательно будем определяться", - резюмировал Корниенко.