УПЛ: расписание матчей и трансляций 21-го тура
3 марта, 2020, 08:08
В 21-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" примет "Колос", "Заря" - "Львов", а "Шахтер" встретится с "Днепром-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Перед 21-м туром в чемпионате Украины уверенно лидирует "Шахтер", у которого 53 очка. Второй с 40 пунктами идет "Заря", на третьей позиции с 39 баллами расположился "Динамо".
- 28 февраля главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал причиной поражения от "Днепра-1" удаление Виталия Буяльского.
- 29 февраля в 20-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила в Чернигове "Мариуполь" со счетом 4: 0.
- 1 марта "Заря" победила в Запорожье "Олимпик" и вышла на второе место в турнирной таблице .
- Кроме этого, в 20-м туре "Шахтер" в Полтаве при численном преимуществе уступил "Ворскле" .
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