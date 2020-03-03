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Espreso.tvСпортУПЛ: расписание матчей и трансляций 21-го тура

УПЛ: расписание матчей и трансляций 21-го тура


фото: shakhtar.com
В 21-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" примет "Колос", "Заря" - "Львов", а "Шахтер" встретится с "Днепром-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Перед 21-м туром в чемпионате Украины уверенно лидирует "Шахтер", у которого 53 очка. Второй с 40 пунктами идет "Заря", на третьей позиции с 39 баллами расположился "Динамо".

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