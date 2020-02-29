Михайличенко назвал причину поражения "Динамо" от "Днепра-1"
29 февраля, 2020, 15:12
Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал причиной поражения от "Днепра-1" удаление Виталия Буяльского
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
По словам Михайличенко, после удаления в начале матча "Динамо" не хватило сил в конце игры.
"Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Конечно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце матча мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Поздравляю "Днепр-1" с победой. Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, пытались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Повторюсь, в конце матча нам не хватило сил и концентрации. Желание победить превзошло все остальное, и мы допустили ошибки ", - сказал Михайличенко.
"Динамо" 28 февраля уступило "Днепру-1" 1: 3.
- Напомним, 27 февраля защитник "Динамо" Тамаш Кадар был исключен из заявки киевского клуба на вторую часть чемпионата Украины по футболу, а на следующий день перешел в китайский "Шаньдун Лунэн".
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