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Espreso.tvСпорт"Заря" победила "Олимпик" и отобрала у "Динамо" второе место в УПЛ

"Заря" победила "Олимпик" и отобрала у "Динамо" второе место в УПЛ


фото: twitter.com/FCZoryaOfficial
В 20-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила в Запорожье "Олимпик" да вышла на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Запорожье "Зарю" вывел вперед на 77-й минуте Владислав Кабаев.

В итоге его гол стал победным.

"Заря" победила "Олимпик" 1:0, набрала 40 очков и вышла на второе место. Команда Виктора Скрипника на 1 пункт опережает "Динамо", которое идет третьим.

"Олимпик" имеет 18 баллов и занимает десятую позицию.

Чемпионат Украины

20-й тур

первое марта

"Заря" - "Олимпик" 1:0

Гол: Кабаев, 77

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