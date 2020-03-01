"Заря" победила "Олимпик" и отобрала у "Динамо" второе место в УПЛ
1 марта, 2020, 15:54
В 20-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила в Запорожье "Олимпик" да вышла на второе место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Запорожье "Зарю" вывел вперед на 77-й минуте Владислав Кабаев.
В итоге его гол стал победным.
"Заря" победила "Олимпик" 1:0, набрала 40 очков и вышла на второе место. Команда Виктора Скрипника на 1 пункт опережает "Динамо", которое идет третьим.
"Олимпик" имеет 18 баллов и занимает десятую позицию.
Чемпионат Украины
20-й тур
первое марта
"Заря" - "Олимпик" 1:0
Гол: Кабаев, 77
- 28 февраля главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал причиной поражения от "Днепра-1" удаление Виталия Буяльского.
- 29 февраля в 20-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила в Чернигове "Мариуполь" со счетом 4:0.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-