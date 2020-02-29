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Espreso.tvСпорт"Десна" разгромила "Мариуполь" в чемпионате Украины

"Десна" разгромила "Мариуполь" в чемпионате Украины


фото: desna.football
В 20-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила в Чернигове "Мариуполь" со счетом 4: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Десна" уже на 21-й минуте повела 2: 0 - дубль сделал Андрей Тотовицкий.

После перерыва черниговцы довели счет до разгромного. На 58-й минуте с пенальти забил Александр Филиппов, а в компенсированное арбитром время отличился Владислав Калитвинцев.

"Десна" победила "Мариуполь" 4: 0, набрала 36 очков и занимает в турнирной таблице четвертое место. "Мариуполь" имеет 22 балла и идет седьмым.

В еще одном матче 20-го тура "Александрия" не смогла в большинстве переиграть в гостях "Львов" - 1: 1. Команда Владимира Шарана с 34 очками идет пятой. "Львов" имеет 19 баллов и занимает девятую позицию.

Чемпионат Украины

20-й тур

29 декабря

"Десна" - "Мариуполь" 4: 0

Голы: Тотовицкий, 12, 21, Филиппов, 58 (пен.), Калитвинцев, 90 + 2

"Львов" - "Александрия" 1: 1

Голы: Альваро, 87 - Мишенко, 10

Удаление: Татаркова, 54 ( "Львов")

  • Напомним, 28 декабря главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал причиной поражения от "Днепра-1" удаление Виталия Буяльского.
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