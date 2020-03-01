"Шахтер" в большинстве проиграл "Ворскле" в чемпионате Украины

1 марта, 2020, 18:53

В 20-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Полтаве при численном преимуществе уступил "Ворскле"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Команду Юрия Максимова на 30-й минуте вывел вперед Руслан Степанюк.

"Ворскла" доигрывали матч в меньшинстве, после того, как на 84-й минуте за повторное предупреждение был удален Александр Скляр. Несмотря на это, полтавчане удержали победу.

"Шахтер" проиграл "Ворскле" 0:1, и с 53 очками остался на первом месте в турнирной таблице. У "Зари" 40 пунктов, у "Динамо" 39. "Ворскла" с 17 баллами идет 11-й.

Чемпионат Украины

20-й тур

первое марта

"Ворскла" - "Шахтер" 1:0

Гол: Степанюк, 30

Удаление: Скляр, 84 ( "Ворскла")