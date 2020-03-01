"Шахтер" в большинстве проиграл "Ворскле" в чемпионате Украины
1 марта, 2020, 18:53
В 20-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Полтаве при численном преимуществе уступил "Ворскле"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Команду Юрия Максимова на 30-й минуте вывел вперед Руслан Степанюк.
"Ворскла" доигрывали матч в меньшинстве, после того, как на 84-й минуте за повторное предупреждение был удален Александр Скляр. Несмотря на это, полтавчане удержали победу.
"Шахтер" проиграл "Ворскле" 0:1, и с 53 очками остался на первом месте в турнирной таблице. У "Зари" 40 пунктов, у "Динамо" 39. "Ворскла" с 17 баллами идет 11-й.
Чемпионат Украины
20-й тур
первое марта
"Ворскла" - "Шахтер" 1:0
Гол: Степанюк, 30
Удаление: Скляр, 84 ( "Ворскла")
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