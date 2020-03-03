Убийства мирных жителей: комиссия ООН заявила о причастности РФ к военным преступлениям в Сирии
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на The Guardian .
В докладе, посвященном событиям второй половине 2019 года, приводится информация о воздушных ударах по рынку в городе Мааррат-эн-Нууман, причиненных 22 июля, и по дому, в котором были размещены беженцы в населенном пункте Хас 16 августа. Налеты на рынок были осуществлены в два захода, говорится в докладе. Во второй волне бомбардировки попали спасатели, которые оказывали первую помощь жертвам первого удара. 43 человека были убиты, в том числе 4 детей. В результате ударов по Хасу погибли 20 человек, среди них 8 женщин и 4 детей.
"Исходя из доступных свидетельств, (показания свидетелей, видеозаписи, электронные изображения, а также сообщения наблюдателей за полетами, перехват радиопереговоров, данные наблюдений раннего предупреждения) у комиссии есть достаточные основания верить в то, что российские самолеты участвовали в каждом из этих инцидентов. в каждом из инцидентов российские ВВС не преследовали конкретные военные цели, представляет собой военное преступление ", - говорится в публикации.
Эксперт из вашингтонского института Ближнего Востока Чарльз Листер называет этот вывод экспертов ООН "исключительно важной" событием, поскольку ООН крайне редко называет ответственных за подобные атаки.
Власти России пока не комментировали озвучены выводы экспертов комиссии ООН.
- Напомним, 27 февраля 2020 россияне нанесли авиаудары по турецким силам в Идлибе (Сирия).
- 29 февраля в Турции прошли многолюдные похороны 33 солдат , погибших в Идлибе.
- На экстренном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу назвал это "подлыми ударами" и подчеркнул, что российское командование прекрасно знало, куда стреляет .
- Сейчас существует угроза прямых военных действий Турции против России в Сирии , где Москва и Тегеран выступают на стороне режима Башара аль-Асада.
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