Убийства мирных жителей: комиссия ООН заявила о причастности РФ к военным преступлениям в Сирии

3 марта, 2020, 10:06

Независимая комиссия ООН, расследующая данные о потенциальных военных преступлениях в Сирии, обнаружила данные о причастности России к воздушным ударам, в результате которых погибли несколько десятков мирных жителей, в том числе женщины и дети

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на The Guardian .

В докладе, посвященном событиям второй половине 2019 года, приводится информация о воздушных ударах по рынку в городе Мааррат-эн-Нууман, причиненных 22 июля, и по дому, в котором были размещены беженцы в населенном пункте Хас 16 августа. Налеты на рынок были осуществлены в два захода, говорится в докладе. Во второй волне бомбардировки попали спасатели, которые оказывали первую помощь жертвам первого удара. 43 человека были убиты, в том числе 4 детей. В результате ударов по Хасу погибли 20 человек, среди них 8 женщин и 4 детей.

"Исходя из доступных свидетельств, (показания свидетелей, видеозаписи, электронные изображения, а также сообщения наблюдателей за полетами, перехват радиопереговоров, данные наблюдений раннего предупреждения) у комиссии есть достаточные основания верить в то, что российские самолеты участвовали в каждом из этих инцидентов. в каждом из инцидентов российские ВВС не преследовали конкретные военные цели, представляет собой военное преступление ", - говорится в публикации.

Эксперт из вашингтонского института Ближнего Востока Чарльз Листер называет этот вывод экспертов ООН "исключительно важной" событием, поскольку ООН крайне редко называет ответственных за подобные атаки.

Власти России пока не комментировали озвучены выводы экспертов комиссии ООН.