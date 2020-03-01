В Турции прошли многолюдные похороны 33 солдат, погибших в Идлибе

1 марта, 2020, 07:55

В субботу, 29 февраля 2020 года, с участием первых лиц страны в Турции состоялись торжественные церемонии прощания с 33 военнослужащими, которые потеряли свои жизни во время авиаударов россиян в Идлибе (Сирия)