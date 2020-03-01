 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Турции прошли многолюдные похороны 33 солдат, погибших в Идлибе

В Турции прошли многолюдные похороны 33 солдат, погибших в Идлибе

В субботу, 29 февраля 2020 года, с участием первых лиц страны в Турции состоялись торжественные церемонии прощания с 33 военнослужащими, которые потеряли свои жизни во время авиаударов россиян в Идлибе (Сирия)

Фотографии размещает турецкий портал Milliyet , передает Еспресо.TV .

На них хорошо видно, что улицы и площади заполнены до отказа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 марта, 2020 воскресенье

29 февраля, 2020 суббота

больше новостей

1 марта, 2020 воскресенье

29 февраля, 2020 суббота

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать