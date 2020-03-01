"Подлые удары". Турция заявила на Совбезе ООН, что россияне прекрасно знали, куда стреляют

1 марта, 2020, 09:34

Турция не хочет войны, но в случае возникновения угрозы своей безопасности без колебаний применит силу

Об этом 29 февраля 2020 года заявил постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на экстренном заседании Совета безопасности ООН по Идлиб, передает Еспресо.TV со ссылкой на турецкую правительственную информагентство Anadolu .

По словам постпреда, на радиолокационных съемках видно, как во время воздушных атак на турецких военных в Идлибе над районом кружили самолеты режима Башара Асада и России.

"По турецким военным нанесены умышленные удары, заявил Синирлиоглу, подчеркнув, что удары по позициям турецких военных были нанесены несмотря на координацию действий с российской стороной и предупреждения Анкары. Под прицел попала даже военная машина скорой помощи, которая находилась там для вывоза раненых военных из зоны , отметил дипломат ", - говорится в сообщении.

Синирлиоглу сообщил, что Анкара продолжает диалог с Москвой по урегулированию ситуации в Идлибе, напомнив, что во время "подлых ударов" по турецким военным российская делегация находилась в Анкаре.

Турецкая сторона также повторила намерения оставаться в наблюдательных пунктах в Идлибе и продолжать их укрепления.

Синирлиоглу отметил, что турецкие военные пожертвовали своей жизнью, чтобы спасти мирных жителей Идлиб.

"Турция не хочет войны. Но она будет готова применить силу, если появится угроза ее безопасности. Несомненно, Анкара готова будет рассматривать применение каких-либо мер в ответ на провокации и агрессию", - подытожил дипломат.