"Подлые удары". Турция заявила на Совбезе ООН, что россияне прекрасно знали, куда стреляют
Об этом 29 февраля 2020 года заявил постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на экстренном заседании Совета безопасности ООН по Идлиб, передает Еспресо.TV со ссылкой на турецкую правительственную информагентство Anadolu .
По словам постпреда, на радиолокационных съемках видно, как во время воздушных атак на турецких военных в Идлибе над районом кружили самолеты режима Башара Асада и России.
"По турецким военным нанесены умышленные удары, заявил Синирлиоглу, подчеркнув, что удары по позициям турецких военных были нанесены несмотря на координацию действий с российской стороной и предупреждения Анкары. Под прицел попала даже военная машина скорой помощи, которая находилась там для вывоза раненых военных из зоны , отметил дипломат ", - говорится в сообщении.
Синирлиоглу сообщил, что Анкара продолжает диалог с Москвой по урегулированию ситуации в Идлибе, напомнив, что во время "подлых ударов" по турецким военным российская делегация находилась в Анкаре.
Турецкая сторона также повторила намерения оставаться в наблюдательных пунктах в Идлибе и продолжать их укрепления.
Синирлиоглу отметил, что турецкие военные пожертвовали своей жизнью, чтобы спасти мирных жителей Идлиб.
"Турция не хочет войны. Но она будет готова применить силу, если появится угроза ее безопасности. Несомненно, Анкара готова будет рассматривать применение каких-либо мер в ответ на провокации и агрессию", - подытожил дипломат.
- Напомним, 27 февраля 2020 россияне нанесли авиаудары по турецким силам в Идлибе (Сирия).
- 29 февраля в Турции прошли многолюдные похороны 33 солдат , погибших в Идлибе.
- Сейчас существует угроза прямых военных действий Турции против России в Сирии , где Москва и Тегеран выступают на стороне режима Башара аль-Асада.
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