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Espreso.tvОбщество"Но для этого нужны яйца". Белецкий призвал Зе-власть быть на стороне Турции, если та объявит войну Сирии и России

"Но для этого нужны яйца". Белецкий призвал Зе-власть быть на стороне Турции, если та объявит войну Сирии и России


фото: molbuk.ua
В связи с вероятным объявлением войны режима Асада и его союзнику в лице Путина со стороны Турции для Украины откроется уникальный шанс устроить РФ боевые действия "на два фронта"

Об этом у себя в Telegram заявил председатель политической партии "Национальный корпус", основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий, передает Еспресо.TV .

По его словам, война с Сирией "означает ограниченную войну Турции с Россией".

"И это для РФ не война с" папуасами "с Идил или Шамхат ан Нусра, это война с технологически развитым и агрессивным противником, который имеет мощный флот, авиацию и ПВО. Который входит в НАТО, насколько бы сложными ни были сейчас отношения Турции с США и ЕС ", - подчеркнул он.

"Для Украины это мог бы быть шанс! Но я уверен, что этот шанс использован не будет. Я уверен, президент Зе не подведет друга, в" глазах которого мир "в трудную минуту, не вставить нож в спину стране, которая является" основным потребителем продукции 95 квартала ". Не будем активизироваться ни по военному, ни по дипломатическому направлении, не будет синхронизировать усилия с Турцией, не будет вообще ничего. будет новый раунд переговоров в Минске и новые участки разведения. Потому что война на два фронта всегда тяжелая и для РФ в том числе. И "новая команда" подставит россиянам свое плечо. Жаль, потому что, возможно, сейчас появится огромный шанс вернуть свое. Но для этого, помимо удачного стечения обстоятельств, нужны еще и яйца ", - написал Белецкий.

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