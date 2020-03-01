Из-за обострения в Идлибе к берегам Сирии идет американская эскадра

1 марта, 2020, 10:01

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море

Об этом со ссылкой на Укринформ передает Еспресо.TV .

Авианосец держит курс в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto (CG-56) и USS Vella Gulf (CG 72), а также эсминцев Truxtun (DDG-103), USS James Williams (DDG-95) и USS Stout (DDG 55).

На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F / A-18E Super Hornet.

Обозреватели связывают такое решение Пентагона чрезмерной активностью российского флота вблизи Сирии и обострением в Идлибе (Сирия).