Из-за обострения в Идлибе к берегам Сирии идет американская эскадра
1 марта, 2020, 10:01
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море
Об этом со ссылкой на Укринформ передает Еспресо.TV .
Авианосец держит курс в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto (CG-56) и USS Vella Gulf (CG 72), а также эсминцев Truxtun (DDG-103), USS James Williams (DDG-95) и USS Stout (DDG 55).
На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F / A-18E Super Hornet.
Обозреватели связывают такое решение Пентагона чрезмерной активностью российского флота вблизи Сирии и обострением в Идлибе (Сирия).
- Напомним, 27 февраля 2020 года россияне нанесли авиаудары по турецким силам в Идлибе (Сирия).
- 29 февраля в Турции прошли многолюдные похороны 33 солдат , погибших в Идлибе.
- На экстренном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу назвал это "подлыми ударами" и подчеркнул, что российское командование прекрасно знало, куда стреляет .
- Сейчас существует угроза прямых военных действий Турции против России в Сирии , где Москва и Тегеран выступают на стороне режима Башара аль-Асада.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-