УПЛ: как выглядит турнирная таблица после сенсационного 20-го тура
1 марта, 2020, 22:46
В 20-м туре чемпионата Украины "Шахтер" и "Динамо" потерпели поражения от "Ворсклы" и "Днепра-1", а киевляне опустились на третье место
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" в гостях проиграл "Ворскле" 0:1 и потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Украины. "Динамо" на выезде уступило "Днепру-1" 1:3 и скатилось на третье место. Киевлян опередила "Заря", которая победила "Олимпик" 1:0 и вышла на вторую позицию.
У "Шахтера" 53 очка, у "Зари" - 40, "Динамо" 39 пунктов.
- 28 февраля главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал причиной поражения от "Днепра-1" удаление Виталия Буяльского.
- 29 февраля в 20-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила в Чернигове "Мариуполь" со счетом 4:0.
- 1 марта "Заря" победила в Запорожье "Олимпик" и вышла на второе место в турнирной таблице.
- Кроме этого, в 20-м туре "Шахтер" в Полтаве при численном преимуществе уступил "Ворскле".
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