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Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица после сенсационного 20-го тура

УПЛ: как выглядит турнирная таблица после сенсационного 20-го тура


фото: shakhtar.com
В 20-м туре чемпионата Украины "Шахтер" и "Динамо" потерпели поражения от "Ворсклы" и "Днепра-1", а киевляне опустились на третье место

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" в гостях проиграл "Ворскле" 0:1 и потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Украины. "Динамо" на выезде уступило "Днепру-1" 1:3 и скатилось на третье место. Киевлян опередила "Заря", которая победила "Олимпик" 1:0 и вышла на вторую позицию.

У "Шахтера" 53 очка, у "Зари" - 40, "Динамо" 39 пунктов.

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