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Espreso.tvОбществоАрахамия рассказал, что будут рассматривать на внеочередном заседании Верховной Рады

Арахамия рассказал, что будут рассматривать на внеочередном заседании Верховной Рады

Дом правительства Украины
фото: wikimapia.org
Верховная Рада на внеочередном заседании в среду, 4 марта 2020 года, в частности, рассмотрит кадровые перестановки в Кабинете Министров.

Об этом вечером в пятницу, 28 февраля 2020 года, сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Действительно, в Кабмине сейчас такие требования, что приближается экономический кризис якобы, имеются признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса и надо Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе . Мы хотим усилить Кабмин, сделать его оперативным, более опытным и все такое ... кого привлечь и кого влечет, в том числе ", - сказал Арахамия.

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Депутат отметил, что знает, какие кадровые изменения в правительстве планируется осуществить, но отказался отвечать, какие именно.

"Когда вы объявите любую фамилию - на человека льется столько грязи, что я просто не хочу даже человека так подставлять под риски", - сообщил политик.

Относительно возможного назначения премьером Сергея Тигипко, то Арахамия возразил такую возможность.

"Нет, этого не будет", - подчеркнул он.

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Кроме того, на внеочередном заседании планируют рассмотреть законопроекты, которые блокируются из-за длительного рассмотрения Верховной Радой поправок в законопроекту о рынке земли.

"Парламент не работает в штатном режиме более трех недель благодаря тому, что ОПЗЖ заблокировала фактически работу парламента за эти правки по земле, которые уже не правки, а сгенерированные тексты, но все должны сидеть в Раде и это слышать ... У нас есть несколько законов об обороне. Они уже три недели в повестке дня, и мы их не можем благодаря этому блокированию Верховной Рады фактически рассмотреть ", - отметил Арахамия.

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