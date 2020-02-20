Виталий Портников: Украинцы всегда избирают Ахметова

20 февраля, 2020, 11:43

Портников Виталий

Статья во влиятельной британской газете Financial Times, автор которой утверждает, что влияние самого богатого украинского олигарха Рината Ахметова на самого народного украинского президента Владимира Зеленского возрастает – важный сигнал для того сегмента делового мира, кто до сих пор интересуется нашей экономикой

Но это также важный сигнал для украинцев: они всегда избирают Ахметова. После выборов 2004 года, которые можно было считать фатальными для олигарха, он быстро восстановил свое влияние и помог ренессансу Виктора Януковича и Партии Регионов. После выборов 2010 года он стал главным партнером нового президента, с которым могли конкурировать разве что родственники Януковича. После выборов 2014 года он довольно быстро оказался самым важным союзником Петра Порошенко. То, что он станет опорой Владимира Зеленского после выборов 2019 года, не было ясно двум людям в этой стране – самому Зеленскому и Игорю Коломойскому. Но теперь и они поймут, если прочитают газету.

У украинских президентов просто нет другого выбора, если они хотят сохранить власть. Олигархи могут объединить усилия и помочь кому-либо прийти к власти – они доказали это и в 2010 году, и в 2014 году, и уж тем более в 2019 году, когда олигархический триумф состоялся в чистом виде, без всякой примеси какой-либо политики и идеологии, когда для победы нужно было всего лишь найти артиста, который согласится разыгрывать роль народного мстителя, а затем и главы государства.

Но прийти к власти – это одно. А как удержать власть? С кем сотрудничать? Ахметов не отличается недальновидностью Коломойского, готового ради удовлетворения собственных амбиций – и не всегда денежных – похоронить любую компанию, любую власть и, кажется, любое государство. Он не настолько зависим от Москвы, как группа Фирташа. И он может гораздо больше, чем осторожный и вечно колеблющийся между выгодой и репутацией Пинчук. А учитывая его роль в экономике, он может больше, чем вся «большая тройка». Именно поэтому во время президентских выборов он – по крайней мере, после выборов 2010 года – всегда занимает нейтральную позицию. А потом приходит и показывает, что без него никак, а с ним можно выжить. Другие взбешенные олигархи опять объединяются вокруг новой фигуры, а потом опять приходит Ахметов и они опять остаются с носом и опять не понимают почему. Такие расчетливые люди, такие большие деньги и такая детская наивность!

С Януковичем он дружил. С Порошенко играл. Учитывая то, что Зеленский не очень понимает, где вообще находится, новая роль Ахметова может оказаться куда более серьезной, чем в прошлой. Он станет не другом, не партнером, а опорой. Его конкуренты, конечно, избавятся от Зеленского – они это умеют. Но от Ахметова-то они не избавятся! Для того, чтобы избавиться от Ахметова, нужно добиться деолигархизации экономики. А это точно не то, чего хотят остальные олигархи. И точно не то, что интересует украинское общество, которое, как и народный президент, не очень понимает, где находится.

Поэтому украинцы будут избирать Ахметова в новых и новых упаковках. Снова и снова. Ринату Леонидовичу всего-то 53 года. Еще лет на 30 его амбиций точно хватит.