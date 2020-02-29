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Espreso.tvМирАвиация Турции бьет по Сирии: Асад имеет потери

Авиация Турции бьет по Сирии: Асад имеет потери

В течение пятницы, 28 февраля 2020 года, во время авиационных ударов по целям армии режима Башара Асада на северо-западе Сирии вооруженные силы Турции ликвидировали 56 солдат господствующего в Дамаске режима

Об этом со ссылкой на турецкое Министерство национальной обороны передает информационное агентство Anadolu, информирует Еспресо.TV .

"Кроме того, уничтожено 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника", - отмечается в сообщении.

Министерство также заявило об уничтожении расположенного в 13 км от Алеппо военного объекта с химическим оружием, транспортных средств с готовыми к пуску ракетными установками.

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