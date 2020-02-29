Авиация Турции бьет по Сирии: Асад имеет потери
29 февраля, 2020, 07:55
В течение пятницы, 28 февраля 2020 года, во время авиационных ударов по целям армии режима Башара Асада на северо-западе Сирии вооруженные силы Турции ликвидировали 56 солдат господствующего в Дамаске режима
Об этом со ссылкой на турецкое Министерство национальной обороны передает информационное агентство Anadolu, информирует Еспресо.TV .
"Кроме того, уничтожено 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника", - отмечается в сообщении.
Министерство также заявило об уничтожении расположенного в 13 км от Алеппо военного объекта с химическим оружием, транспортных средств с готовыми к пуску ракетными установками.
- Напомним, что 27 февраля российская авиация атаковала турецких военных в Сирии. Известно о минимум 34 погибших.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают , в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата .
- Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия протоков Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
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