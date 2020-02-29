Авиация Турции бьет по Сирии: Асад имеет потери

29 февраля, 2020, 07:55

В течение пятницы, 28 февраля 2020 года, во время авиационных ударов по целям армии режима Башара Асада на северо-западе Сирии вооруженные силы Турции ликвидировали 56 солдат господствующего в Дамаске режима

Об этом со ссылкой на турецкое Министерство национальной обороны передает информационное агентство Anadolu, информирует Еспресо.TV .

"Кроме того, уничтожено 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника", - отмечается в сообщении.

Министерство также заявило об уничтожении расположенного в 13 км от Алеппо военного объекта с химическим оружием, транспортных средств с готовыми к пуску ракетными установками.