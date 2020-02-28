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Espreso.tvОбществоВ Турции ограничили доступ к соцсетям

В Турции ограничили доступ к соцсетям

27 февраля в 23:30 в Турции возникли проблемы с доступом к социальным сетям Twitter, Facebook, İnstagram и Youtube после сообщения об эскалации ситуации в сирийской провинции Идлиб

Об этом сообщила организация Netblocks , отслеживающий свободу слова в интернете и подтвердили турецкие СМИ.

Netblocks в ночь на 28 обнародовали следующую информацию:

"Социальные сети в Турции ограничено. Доступ к Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и WhatsApp отсутствует или ограничен. По состоянию на 8 утра 28 февраля социальные сети Twitter, Facebook, Instagram, YouTube заблокирован а WhatsApp ограничен.

"Мероприятие блокировки указывает на восстановление ограничений в социальных сетях из-за военного положение, по которым были введены юридические исключения в 2016 году. Эти же меры были реализованы, когда Вооруженные силы Турции и Свободная сирийская армия начали экспансивные вторжение на север Сирии, направленные против курдов и Исламской государства на первой фазе операции Peace Spring. Еще одно частичное ограничение было зафиксировано во время вторжения в Сирию в октябре 2019 года ", - прокомментировали в Netblocks.

В организации добавили, что подобные мероприятия ранее были применены во время начальной фазы операции "Щит Евфрата" в четвергу, 25 августа 2016, когда платформы социальных медиа Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo и Instagram были заблокированы по всей Турции в течение семи часов.

Турецкие СМИ связывают ограничение доступа к социальным сетям серьезной эскалацией ситуации в Идлибе. На данный момент официальных сообщений о блокировании социальных сетей не поступало.

Издание Haber Turk сообщает о том, что проблемы доступа к социальным сетям могли возникнуть в результате значительного наплыва и рост активности пользователей в связи с обострением ситуации в Сирии.

По данным издания, сложность в доступе к социальным сетям имеют те пользователи социальных сетей, которые пользуются услугами Türk Telekom.

"Уважаемые клиенты, могут возникнуть перебои в доступе к социальным медиа, таких как Facebook, Twitter и Instagram", - цитирует издание обращение компании к клиентам.

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