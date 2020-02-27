Суд признал незаконным обыск дома у журналиста "1 + 1", - канал
Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы "1 + 1 медиа".
"Сегодня, 27 февраля 2020, состоялось рассмотрение жалобы по результатам проведения обыска в жилом помещении и изъятия имущества у журналиста телеканала "1 + 1" Дениса Данько. Судебным решением Шевченковского районного суда г. Киева обыск был признан незаконным. Суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста ", - говорится в сообщении.
Также группа проинформировала, что заседание следственного судьи в ответ на жалобу медиахолдинга по обыску и возвращению изъятых в компании системных блоков было повторно назначено на 4 марта, поскольку на первое слушание следователь не появился.
"Подчеркиваем, что 1 + 1 медиа продолжает защищать права и интересы медиагруппы и своих сотрудников и информировать общественность о дальнейшем ходе событий", - передает пресс-служба.
- Напомним, 5 февраля СБУ пришла с обысками на телеканал "1 + 1".
- Нардеп Александр Дубинский заявил, что "1 + 1" обыскивают в связи с прослушиванием премьерминистра Алексея Гончарука.
- СБУ пришла с обысками домой до трех журналистов.
- Из-за обысков на канале группа "1 + 1 медиа" обратилась к президенту Украины, генпрокурору, главе Верховной Рады и глав комитетов по информационной политики и по вопросам свободы слова, а также к главе СБУ и руководству Нацсовета по вопросам телерадиовещания.
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