Суд признал незаконным обыск дома у журналиста "1 + 1", - канал

"Сегодня, 27 февраля 2020, состоялось рассмотрение жалобы по результатам проведения обыска в жилом помещении и изъятия имущества у журналиста телеканала "1 + 1" Дениса Данько. Судебным решением Шевченковского районного суда г. Киева обыск был признан незаконным. Суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста ", - говорится в сообщении.

Также группа проинформировала, что заседание следственного судьи в ответ на жалобу медиахолдинга по обыску и возвращению изъятых в компании системных блоков было повторно назначено на 4 марта, поскольку на первое слушание следователь не появился.

"Подчеркиваем, что 1 + 1 медиа продолжает защищать права и интересы медиагруппы и своих сотрудников и информировать общественность о дальнейшем ходе событий", - передает пресс-служба.