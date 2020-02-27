Фьюри требует за бой с Джошуа сумасшедший гонорар

27 февраля, 2020, 10:39

Отец чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Джон Фьюри заявил, что призовой фонд боя британца против Джошуа должен составить полмиллиарда

Об этом Фьюри-старший заявил в интервью IFL TV.

По его словам, Тайсон Фьюри больше не будет продавать себя задешево, а за бой с чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) должен получить $250 млн.

"Тайсон сейчас номер один, а Уайлдер определенно идет следом. Мой сын больше не будет продавать себя задешево. Он должен выжать из них серьезные деньги, поскольку достоен всех денег этого мира. Полмиллиарда за двоих бойцов, - вот что я бы попросил за этот поединок . Разделить между ними пополам. Это самый великий бой в мире на данный момент. Приносите деньги. Давайте проведем этот поединок в нашей стране. И знаете что, я бы опасался за жизнь Джошуа ", - сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри за бой за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) против американца Деонтея Уайлдера гарантированно получил $30 млн. Также он заработает свой процент на отчислениях от платных трансляций.