Фьюри требует за бой с Джошуа сумасшедший гонорар
Об этом Фьюри-старший заявил в интервью IFL TV.
По его словам, Тайсон Фьюри больше не будет продавать себя задешево, а за бой с чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) должен получить $250 млн.
"Тайсон сейчас номер один, а Уайлдер определенно идет следом. Мой сын больше не будет продавать себя задешево. Он должен выжать из них серьезные деньги, поскольку достоен всех денег этого мира. Полмиллиарда за двоих бойцов, - вот что я бы попросил за этот поединок . Разделить между ними пополам. Это самый великий бой в мире на данный момент. Приносите деньги. Давайте проведем этот поединок в нашей стране. И знаете что, я бы опасался за жизнь Джошуа ", - сказал Фьюри.
Тайсон Фьюри за бой за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) против американца Деонтея Уайлдера гарантированно получил $30 млн. Также он заработает свой процент на отчислениях от платных трансляций.
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера .
- 25 февраля Уайлдер пообещал, что активирует в контракте опцию третьего боя против обладателя титула WBC Фьюри.
- Также Деонтей Уайлдер заявил, что причиной поражения от Тайсона Фьюри стал слишком тяжелый костюм, в котором он вышел на ринг перед боем.
- 26 февраля стало известно, что команда Фьюри, ради боя с Джошуа, готова заплатить Уайлдеру , чтобы тот отказался от права на немедленный реванш.
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