Фьюри нокаутировал Уайлдера в бою за титул чемпиона мира WBC
Об этом сообщает Еспресо.TV.
23 февраля в Лас-Вегасе чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер встречался в бою-реванше с Тайсоном Фьюри. В первом поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, которая позволила американцу сохранить титул.
Фьюри активно начал поединок, захватил инициативу и провел несколько опасных атак в двух стартовых раундах.
В третьем раунде британец продолжал давить и заставил соперника клинчевать. Это не спасло Уайлдера от нокдауна. Американец встал и продержался до гонга.
Фьюри бросился добивать соперника и в пятом раунде и снова отправил его в нокдаун. Американец отчаянно выживал в ринге, но достиг только локального успеха, когда рефери снял у соперника очко за нарушение правил.
В шестой трехминутке британец продолжил избиение соперника. В седьмом раунде Фьюри зажал Уайлдера в углу и заставил рефери остановить поединок.
Тайсон Фьюри стал новым чемпионом мира WBC в супертяжелом весе.
- Напомним, 18 февраля Тайсон Фьюри пообещал завершить карьеру в случае победы над чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером.
- Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что не видит фаворита в бою между Уайлдером и Фьюри.
- 19 февраля Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри прилетели в Лас-Вегас на матч-реванш.
- 19 февраля знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что считает Уайлдера фаворитом в реванше против Фьюри.
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