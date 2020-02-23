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Espreso.tvСпортФьюри нокаутировал Уайлдера в бою за титул чемпиона мира WBC

Фьюри нокаутировал Уайлдера в бою за титул чемпиона мира WBC


фото: REUTERS
23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера

Об этом сообщает Еспресо.TV.

23 февраля в Лас-Вегасе чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер встречался в бою-реванше с Тайсоном Фьюри. В первом поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, которая позволила американцу сохранить титул.

Фьюри активно начал поединок, захватил инициативу и провел несколько опасных атак в двух стартовых раундах.

В третьем раунде британец продолжал давить и заставил соперника клинчевать. Это не спасло Уайлдера от нокдауна. Американец встал и продержался до гонга.

Фьюри бросился добивать соперника и в пятом раунде и снова отправил его в нокдаун. Американец отчаянно выживал в ринге, но достиг только локального успеха, когда рефери снял у соперника очко за нарушение правил.

В шестой трехминутке британец продолжил избиение соперника. В седьмом раунде Фьюри зажал Уайлдера в углу и заставил рефери остановить поединок.

Тайсон Фьюри стал новым чемпионом мира WBC в супертяжелом весе.

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