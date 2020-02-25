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Espreso.tvСпортУайлдер и Фьюри проведут третий бой

Уайлдер и Фьюри проведут третий бой


фото: Reuters
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер активирует в контракте опцию третьего боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри

Об этом сообщает yahoo! Sports.

23 февраля в американском Лас-Вегасе чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер проиграл бой-реванш Тайсону Фьюри. Американец уступил британцу техническим нокаутом в 7-м раунде.

В контракте боя была прописана возможность повторного реванша, именно этот пункт соглашения и намерен активировать Уайлдер.

"Мы можем совместно решить сделать это осенью, в сентябре или октябре. Мы безусловно за выбор наиболее подходящей даты, даже если это не будет укладываться в рамки контракта. Мы будем искать самые подходящие из возможных дат в 2020 году", - рассказал промоутер Фьюри Боб Арум.

В первом поединке в декабре 2018 года между боксерами была зафиксирована ничья, которая позволила американцу сохранить титул.

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