Уайлдер и Фьюри проведут третий бой
Об этом сообщает yahoo! Sports.
23 февраля в американском Лас-Вегасе чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер проиграл бой-реванш Тайсону Фьюри. Американец уступил британцу техническим нокаутом в 7-м раунде.
В контракте боя была прописана возможность повторного реванша, именно этот пункт соглашения и намерен активировать Уайлдер.
"Мы можем совместно решить сделать это осенью, в сентябре или октябре. Мы безусловно за выбор наиболее подходящей даты, даже если это не будет укладываться в рамки контракта. Мы будем искать самые подходящие из возможных дат в 2020 году", - рассказал промоутер Фьюри Боб Арум.
В первом поединке в декабре 2018 года между боксерами была зафиксирована ничья, которая позволила американцу сохранить титул.
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера .
- Фьюри после победы над американцем Уайлдером выполнил на ринге песню .
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