Уайлдер ошарашил бессмысленным объяснением поражения от Фьюри

25 февраля, 2020, 11:45

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что причиной поражения от британца Тайсона Фьюри стал слишком тяжелый костюм, в котором он вышел на ринг перед боем

Об этом сообщает yahoo! Sports.

По словам Уайлдера, костюм с маской, в котором он вышел на ринг перед боем за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе с Фьюри, оказался слишком тяжелым и поэтому у него отказали ноги.

"Фьюри не причинил мне никакого вреда. Дело в тому, что мой костюм для выхода в ринг оказался слишком тяжелым. Поэтому с самого начала боя мои ноги не работали. Это легко было заметить. Они отказали из-за костюма. Я не думал, что он будет настолько тяжелым. Он весил примерно 18 кг ", - сказал Уайлдер.