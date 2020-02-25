Уайлдер ошарашил бессмысленным объяснением поражения от Фьюри
25 февраля, 2020, 11:45
Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что причиной поражения от британца Тайсона Фьюри стал слишком тяжелый костюм, в котором он вышел на ринг перед боем
Об этом сообщает yahoo! Sports.
По словам Уайлдера, костюм с маской, в котором он вышел на ринг перед боем за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе с Фьюри, оказался слишком тяжелым и поэтому у него отказали ноги.
"Фьюри не причинил мне никакого вреда. Дело в тому, что мой костюм для выхода в ринг оказался слишком тяжелым. Поэтому с самого начала боя мои ноги не работали. Это легко было заметить. Они отказали из-за костюма. Я не думал, что он будет настолько тяжелым. Он весил примерно 18 кг ", - сказал Уайлдер.
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера .
- 25 февраля Уайлдер заявил, что активирует в контракте опцию третьего боя против обладателя титула WBC Фьюри.
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